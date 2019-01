Reinaldo Nascimento fatura o 1º lugar na Cross Running

O atleta Reinaldo Nascimento, da equipe americanense Prenda Gaúcha, foi campeão da 1ª Cross Running CR2 Adventure. Ele venceu a prova de 10 km, na categoria de 50 a 54 anos. A prova aconteceu em Americana, com largada no Bosque dos Ipês, no domingo.

Nascimento fez o tempo de 43min44s, 48 segundos a menos que o segundo colocado. Apesar do resultado, o atleta nunca tinha disputado uma prova da modalidade cross. “Você não tem uma rua para correr, corre no meio do terreno, com bastante buraco, declive, aclive. Enfim, prova bem diferente, prova com bastante percurso desafiador”, disse. Foto: Divulgação

Nascimento subiu ao pódio pela segunda vez em 2019. Ele já havia ficado em terceiro lugar nos 10 km da Corrida Desafio do 19i, na categoria de 50 a 59 anos. O evento também ocorreu em Americana.

“Está dentro do nosso esperado. É o primeiro mês, não dá para falar muita coisa, mas as duas provas disputadas por mim foram boas”, declarou o atleta, que é treinado por André Zappia.

A equipe Prenda Gaúcha tem como patrocinadores o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Tubogeo, Samuel Veículos, Acácia Farmácia de Manipulação, Camerro Imóveis, Evouz Luxury Sports, Clínica Shen, L&L Gesso e Decorações e nutricionista Júlia Boldrini.