Red Bull anuncia Sebastien Buemi como reserva para temporada 2019 da F-1

A Red Bull anunciou nesta terça-feira que o suíço Sebastien Buemi será o piloto reserva da equipe na temporada 2019 da Fórmula 1. Os titulares são o holandês Max Verstappen e o francês Pierre Gasly, estreante no time no campeonato deste ano.

Há 11 temporadas na Red Bull, Buemi iniciou como piloto de testes em 2008. De lá para cá, passou três anos na Toro Rosso, equipe na qual obteve um sétimo lugar como melhor resultado.

Buemi retornou para a Red Bull em 2012, de onde não saiu mais, mas acumulou outros trabalhos. Ele participa do Mundial de Endurance (WEC) todos os anos desde 2012 com a Toyota, vencendo as 24 Horas de Le Mans com os ex-pilotos de Fórmula 1 Fernando Alonso e Kazumi Nakajima no ano passado.

O piloto, de 30 anos, conquistou o título geral da WEC em 2014 e lidera o campeonato nesta temporada, juntamente com os companheiros Alonso e Nakajima.

Na Fórmula E, Buemi disputou quatro temporadas, conquistando um título (2015/2016), terminando duas vezes como vice-campeão e outra em quarto lugar. Ele representa a Nissan na temporada 2018/2019.