Recorde de Bottas garante fim de semana perfeito para a Mercedes

O fim de semana foi perfeito para a equipe Mercedes em Interlagos. Além da pole position e da vitória de Lewis Hamilton, o time conquistou o pentacampeonato consecutivo no Mundial de Construtores e ainda festejou o recorde da pista obtido pelo finlandês Valtteri Bottas.

Na volta 65, a seis do final da prova, Bottas completou os 4.309 metros do circuito em 1min10s540, com uma velocidade média de 219,909 quilômetros por hora. Apesar do feito, o companheiro de Hamilton não estava totalmente feliz. “Lógico que fico satisfeito com o recorde, mas os pneus atrapalharam um melhor desempenho, pois tive de fazer um segundo pit stop”, afirmou após a corrida.

Depois de largar em terceiro, atrás apenas de Hamilton e de Sebastian Vettel, da Ferrari, Bottas chegou a ocupar a segunda colocação, mas acabou perdendo ritmo e terminou em quinto, mais de 22 segundos atrás do vencedor da prova. “O carro me dava condições de buscar algo melhor, mas os pneus não deixaram”, lamentou.

Se para muitos o campeonato já terminou, Bottas vai para Abu Dabi, daqui a duas semanas, com a missão de buscar o terceiro lugar na classificação final. O finlandês soma 237, na quarta colocação, três à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, e 14 atrás do compatriota Kimi Raikkonen, da Ferrari.

“Motivação nós temos em todas as provas, pois fazemos parte de um grande time, que tem a obrigação de buscar os melhores resultados. Temos mais uma etapa e a possibilidade de buscar um resultado ainda melhor. Só nos resta trabalhar para colocar o melhor carro em ação”, disse Bottas.