Rafaela Silva volta de lesão, mas cai nas oitavas no Grand Prix de judô na China

A campeã olímpica de judô Rafaela Silva voltou a competir neste sábado depois de se recuperar de uma cirurgia no cotovelo realizada no início do ano. A brasileira medalha de ouro nos Jogos do Rio-2016 perdeu nas oitavas de final no Grand Prix de Hohhot, na China, na categoria peso levo (até 57kg).

Ela estreou com vitória por ippon sobre a mongol Ninjin Losol, mas não passou pela nipo-canadense Christa Deguchi, que terminou com o título da competição. A também campeã olímpica Sarah Menezes (48kg), que subiu no degrau mais alto do pódio em Londres-2012, não passou da primeira luta. Ela sofreu três punições contra a espanhola Julia Figuerou. Quem também deixou a competição na primeira fase foi Érika Miranda (52kg) ao sofrer ippon da russa Yulia Kazarina.

Neste sábado, o Brasil bateu por duas vezes na trave na disputa pelo bronze no primeiro dia de disputas do Grand Prix. Os ligeiros Gabriela Chibana (48kg) e Phelipe Pelim (60kg) perderam a disputa da medalha e finalizaram a competição em quinto lugar.

Gabriela venceu as três lutas preliminares de sua chave contra Aziza Nazarova, do Turquemenistão, e Milica Nikolic, da Sérvia, e Noa Minsker, de Israel. Na semifinal, ela sofreu o ippon da japonesa Ami Kondo, que terminou em primeiro lugar. Na disputa pelo bronze, ela foi superada pela atleta Urantsetseg Munkhbat, da Mongólia.

Pelim foi igualmente o melhor de sua chave, mas caiu na semifinal para o vice-campeão olímpico Yeldos Smetov, que também terminou com o ouro em Hohhot. Na luta pela medalha de bronze, ele perdeu para o russo Albert Oguzov.

Também no ligeiro masculino, Eric Takabatake terminou em sétimo lugar ao cair na repescagem para outro russo Robert Mshvidobadze. Nas quartas, Takabatake foi superado por seu compatriota, Pelim. No meio-leve masculino, Charles Chibana estreou com vitória por ippon sobre o mongol Erkhembayar Battogtokh, mas perdeu nas oitavas para o norte-coreano Hyong Un Kim.

Outros cinco brasileiros disputarão a competição na madrugada deste sábado. Ketleyn Quadros (63kg), Maria Portela (70kg), Marcelo Contini (73kg), Eduardo Katsuhiro (73kg) e Victor Penalber (81kg) tentarão buscar as primeiras medalhas para o Brasil. As finais estão programadas para as 5h da manhã.