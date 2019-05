Quinteto do ABC fatura títulos na terceira etapa

Cinco atletas do ABC (Americana Bicicross Clube) venceram na terceira etapa do Campeonato Paulista de BMX, no último fim de semana, em Votorantim. O destaque foi Samuel Pereira de Oliveira, que ficou com o título da Elite Men, a principal categoria entre os homens.

Os outros quatro campeões foram: André Gustavo Fassina, na categoria Men 25/29 anos; Tiago Bueno de Oliveira, na Boys 10 anos; Júlia Lorenlay Rocha da Silva, na Girls 13/14 anos; e Caroline Vitória Amazonas, na Girls 15/16 anos. Foto: Divulgação

Mais pilotos da equipe se destacaram na competição, como é o caso de Ana Flavia Sgobin, vice-campeã na Elite Woman. Ao todo, 25 ciclistas do ABC subiram ao pódio, que reúne do primeiro ao oitavo colocado de cada categoria.

O grupo americanense ainda teve o desfalque de Julia Alves, que está na Holanda, onde vai disputar a segunda etapa da Copa do Mundo neste fim de semana.

No Paulista, a equipe ocupa a segunda colocação geral, com 949 pontos. A primeira posição pertence ao Paulínia Racing Bicicross, com 1.029.

A próxima rodada está agendada para os dias 1 e 2 de junho, em Jarinu. Ao todo, há dez etapas marcadas para 2019. A última delas será em Americana, no Complexo Esportivo Ayrton Senna, em 1º de dezembro.