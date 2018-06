Querrey supera Wawrinka e vai enfrentar Cilic no Torneio de Queen’s

O norte-americano Sam Querrey foi o responsável, nesta quarta-feira, por nova eliminação de Stan Wawrinka em meio a uma péssima temporada realizada pelo suíço no circuito profissional. O tenista dos Estados Unidos venceu o adversário por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/1, e garantiu vaga nas quartas de final do Torneio de Queen’s, em Londres.

Quinto cabeça de chave do ATP 500 inglês realizado em quadras de grama, Querrey precisou de 1h55min para confirmar o seu melhor momento diante de um rival que já foi o terceiro colocado do ranking mundial e hoje é somente o 261º.

Atualmente na 13ª posição da ATP, o norte-americano conquistou nesta quarta-feira apenas a sua segunda vitória em sete partidas contra Wawrinka, que vem amargando franco declínio neste ano. Campeão de Roland Garros em 2015 e do US Open em 2016, o suíço de 33 anos sofreu a sua oitava derrota em apenas 13 jogos realizados em 2018.

Com o triunfo sobre Wawrinka, Querrey se credenciou para enfrentar na próxima fase o croata Marin Cilic, cabeça de chave número 1 em Queen’s e atual sexto colocado do ranking. E o tenista da Croácia sofreu para confirmar seu favoritismo nesta quarta-feira, mas superou o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3.

Campeão do torneio londrino em 2012 e vice em 2013, Cilic usa a competição como preparação para Wimbledon, que começa no próximo dia 2 de julho, justamente na capital inglesa. O croata foi vice-campeão do Grand Slam inglês no ano passado, quando caiu na final diante do suíço Roger Federer.

Cilic venceu os cinco confrontos que travou com Querrey até hoje, sendo que o último deles foi na semifinal de Wimbledon de 2017. E neste mesmo tradicional torneio, o croata levou a melhor sobre o adversário também nas edições de 2009 e 2012, ano em que ainda superou o norte-americano no Torneio de Queen’s.

Outros dois tenistas que venceram nesta quarta-feira e avançaram para se enfrentar nas quartas de final em Londres foram o francês Jeremy Chardy e o norte-americano Frances Tiafoe. O primeiro deles derrotou o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, enquanto o jogador dos Estados Unidos eliminou o argentino Leonardo Mayer por 2 a 1, com 6/4, 2/6 e 6/4.

DERROTA ATÉ NAS DUPLAS – A derrota para Querrey não foi a única sofrida por Wawrinka nesta quarta-feira na capital inglesa. Formando com o sérvio Novak Djokovic, ex-líder do ranking mundial, uma parceria inusitada entre dois tenistas que eram grandes protagonistas do circuito profissional até pouco tempo atrás, ele também foi superado em sua estreia na chave de duplas de Queen’s.

Atuando com convite para entrar na chave principal desta disputa, Wawrinka e Djokovic foram derrotados pelo neozelandês Marcus Daniell e pelo holandês Wesley Koolhof por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2).

Assim como o suíço, o tenista sérvio atravessa um momento ruim e não conquistou nenhum título nesta temporada. Atual 22º colocado da ATP, ele também entrou na chave de simples de Queen’s após receber convite da organização. Nesta disputa, ele voltará a jogar nesta quinta-feira, pela segunda rodada, contra o búlgaro Grigor Dimitrov, segundo pré-classificado do torneio e hoje o quinto tenista do mundo.