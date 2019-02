Principal favorito, Khachanov é eliminado na estreia no Torneio de Sófia

Atual 11º colocado do ranking mundial, o russo Karen Khachanov decepcionou ao ser eliminado já em sua estreia no Torneio de Sófia nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 1 do ATP 250 realizado em quadras duras na Bulgária, o tenista foi derrotado pelo italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 6/4.

Por ser o principal favorito da competição, Khachanov abriu campanha diretamente na segunda rodada, mas acabou sucumbindo depois de 2h10min de confronto com um rival que hoje ocupa a 53ª posição do ranking.

Com o triunfo sobre o russo, Berrettini avançou às quartas de final em Sófia e se credenciou para enfrentar o ganhador da partida entre o espanhol Fernando Verdasco e o romeno Marius Copil. Nesta quarta, em duelo válido ainda pela primeira rodada, Verdasco estreou arrasando o búlgaro Alexandar Lazarov por 6/2 e 6/1.

Outro tenista que assegurou classificação às quartas de final em Sófia neste dia de jogos foi o espanhol Roberto Bautista, quarto pré-classificado, que eliminou o australiano Matthew Ebden, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Já o italiano Andreas Seppi, oitavo cabeça de chave, decepcionou ao ser eliminado pelo húngaro Marton Fucovics por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/6 (7/2), em sua estreia.

MONTPELLIER – Outros dois favoritos de maior destaque também foram eliminados nesta quarta no Torneio de Montpellier, mais um ATP 250 realizado em quadras duras. Segundo cabeça de chave da competição francesa, o belga David Goffin, 21º do ranking, caiu em sua estreia ao ser batido pelo sérvio Filip Krajinovic por duplo 6/4.

O jogo foi válido pela segunda rodada do torneio e valeu ao jogador da Sérvia uma vaga nas quartas de final, fase em que terá pela frente o ex-Top 10 checo Tomas Berdych, que em outro duelo do dia atropelou o francês Benoit Paire por 6/2 e 6/0.

Mais um favorito que caiu na estreia na segunda rodada foi o francês Gilles Simon, quarto pré-classificado, que foi batido pelo experiente compatriota Jo-Wilfried Tsonga com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). O próximo rival de Tsonga, pelas quartas de final, será o também francês Jeremy Chardy, que em outro duelo do dia venceu Antoine Hoang, outro jogador da casa, por 6/3 e 7/5.

CÓRDOBA – Ainda nesta quarta-feira, o espanhol Pablo Carreño Busta foi eliminado em sua estreia no Torneio de Córdoba. Quarto cabeça de chave do ATP 250 argentino realizado em quadras de saibro, ele desistiu por lesão da partida contra o local Pedro Cachin após perder o primeiro game do segundo set. Antes disso, Busta ganhou a primeira parcial por 7/6, com 7/3 no tie-break. O próximo rival de Cachin será o também argentino Juan Ignacio Londero, que foi às quartas de final ao superar o italiano Lorenzo Sonego por 7/5 e 6/3.