Prenda Gaúcha sobe ao pódio em três cidades

Foto: Divulgação

A equipe de atletismo de rua da Prenda Gaúcha, de Americana, subiu ao pódio em três cidades diferentes neste fim de semana: Araras, Santa Bárbara d’Oeste e Artur Nogueira. Reinaldo Nascimento foi campeão da Corrida Tivoli Shopping nos 10 km, na categoria de 49 a 59 anos. Ele bateu seu recorde nessa distância, com o tempo de 40min38s.

No mesmo evento, Luan Bissoli conseguiu sua primeira vitória nos 5 km geral, com a marca de 16min43s. A competição ocorreu neste domingo (27). No mesmo dia, Lucas Bissoli ficou em segundo lugar na Corrida de Rua Buona Gente, em Artur Nogueira, nos 5 km geral. Ele completou o percurso em 15min04s.

Neste sábado, José Fernando Pereira conquistou o título na Corrida de Rua AAA (Associação Atlética Ararense), nos 5 km geral. Ele cruzou a linha de chegada após 17 minutos exatos de prova.

A equipe tem como patrocinadores o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Tubogel, Aro Contabilidade, Clínica Shen, Farma Lobo, nutricionista Julia Boldrini, Evouz Luxury Sports, Samuel Veículos e Foco no Esporte.