Prenda Gaúcha coloca três atletas no pódio em Sumaré

Foto: Divulgação

Três atletas da equipe Prenda Gaúcha subiram ao pódio na 1ª Corrida Solidária Nisfram, neste domingo (24), em Sumaré. Lucas Bissoli, nos 10km, e Luan Bissoli, nos 5km, foram campeões gerais. A largada aconteceu às 7h30, no Centro Esportivo do município.

Lucas venceu com o tempo de 33min15s. “Mais uma prova concluída, mesmo sem saber se correria, fiz um bom tempo”, comemorou nas redes sociais. Ele esteve acompanhado no lugar mais alto do pódio de Luan Bissoli, que fez o percurso em 16min22s.

O responsável pela equipe, Reinaldo Nascimento, também foi coroado com o segundo lugar nos 10km pela categoria 50 a 59 anos. “Fizemos um tempo bom, foi uma boa corrida. Apesar de eu ficar uma semana sem treinar, porque vinha de lesão na panturrilha, atendemos a expectativa. Uma corrida bem organizada, fizemos o melhor”, disse ao LIBERAL.

A atividade teve três distâncias – 3km, 5km e 10km – e reuniu maiores de 16 anos e participantes de todos os sexos. Parte da renda arrecadada com inscrições será doada para a Nisfram, entidade que atua na inclusão social na cidade de Sumaré e região. A corrida teve mais de 600 participantes, segundo a organização do evento.

APOIO. A Prenda Gaúcha tem como patrocinadores o Grupo Liberal de Comunicação, além de Supermercados São Vicente, Tubo Geo, Camerro Imóveis, Acácia Farmácia de Manipulação, Delícias do Açaí, L&L Gesso, Evusio Sport, Professor Zappia e Lojão Hortifruti.