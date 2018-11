Prenda Gaúcha coloca quatro atletas no pódio

Quatro atletas da equipe Prenda Gaúcha, de Americana, subiram ao pódio na 5ª Corrida Princesa da Colina, em Itatiba, no domingo. O melhor resultado foi conquistado por Luan Bissoli, vice-campeão geral nos 5km, com o tempo de 15min46s. Seu irmão gêmeo, Lucas Bissoli, conquistou a quarta posição geral nos 10km, com a marca de 30min55s.

“Frisando que o Lucas passou agora a correr os 10 [km]. Ele era atleta dos 5km e está na terceira corrida dos 10km”, comentou o responsável pela equipe, Reinaldo Nascimento, que também participou da competição. Foto: Divulgação

Ele ficou em segundo lugar na categoria de 50 a 55 anos, nos 10km, com 41min25s. Na mesma prova, Fernando Pereira alcançou a terceira colocação de 30 a 35 anos. O atleta completou o percurso em 35min17s.

Nesta corrida, a Prenda Gaúcha também esteve representada por Fabio Caetano, quarto colocado nos 5km, na categoria de 30 a 39 anos. Ele ultrapassou a linha de chegada após 18min58s de disputa.

Conforme o regulamento, nas classificações gerais, os cinco melhores colocados vão ao pódio. Nas classificações por faixa etária, o pódio é composto apenas pelos três primeiros de cada categoria.

A equipe Prenda Gaúcha tem como patrocinadores o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Tubogeo, Samuel Veículos, Acácia Farmácia de Manipulação, Camerro Imóveis, Evouz Luxury Sports, Clínica Shen, L&L Gesso e Decorações e nutricionista Júlia Boldrini.