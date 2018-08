Prefeitura de Americana tenta manter contratos dos Jogos Escolares

A Prefeitura de Americana ainda não sabe se a cidade vai receber a final estadual dos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), mas já tem se mobilizado para que, caso isso aconteça, os contratos com os prestadores de serviço sejam mantidos. A competição aconteceria no município entre 23 de agosto e 2 de setembro, mas foi adiada pela Selj (Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude) por conta de supostas fraudes na licitação do transporte dos participantes.

A prefeitura já havia contratado uma empresa que realizaria o transporte dos árbitros dentro da cidade, outra para serviço de limpeza nos alojamentos e um buffet que forneceria alimentação para os participantes. A administração municipal fez as contratações com base numa verba que recebeu do Estado, no valor de R$ 850 mil.

Responsável pela realização dos Jeesp, a Selj remarcou o evento para 10 a 21 de setembro, mesmo sem o aval da prefeitura. O secretário municipal de Esportes, Osvaldo Klein Neto, o Foca, destacou que a cidade não receberá a competição se as empresas contratadas não aceitarem trabalhar nos Jogos nesse período.

Ele afirmou ter preparado, nesta terça-feira, uma notificação em que questiona essa possibilidade para as empresas. Foca disse que a Secretaria Municipal de Esportes enviará os documentos para as contratadas nesta quarta. “Se alguma empresa desistir, não tem tempo hábil para uma nova licitação”, comentou.

Nesta segunda-feira, a Selj apontava que se manifestaria sobre o assunto até esta terça. Nesta terça, a pasta comunicou que comentará o caso oficialmente nesta quarta.