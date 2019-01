Prefeitura reabre as piscinas do Jardim da Paz

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Americana prometeu reabrir, nesta sexta-feira, as duas piscinas públicas da Praça de Esportes do Jardim da Paz, que estavam interditadas há quatro dias por conta da chuva da última semana.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Na ocasião, houve um alagamento no local e as piscinas foram tomadas por terra. A pasta informou que, em conjunto com a empresa Art Bella Piscinas, fez uma força tarefa para recuperá-las.

“O estrago foi grande e precisamos fazer a interdição, mas toda a equipe da secretaria e da praça se empenhou ao máximo e fez o serviço em tempo recorde. Foi feita uma limpeza completa no terreno inteiro, esvaziou e limpou a piscina infantil e feito um amplo trabalho de limpeza na piscina maior com produtos específicos”, disse o secretário Eudaldo Cardoso, o Paraná.

O campo de futebol, pista de atletismo, cancha de bocha, ginásio e playgrou da praça esportiva não sofreram prejuízo e funcionam normalmente.