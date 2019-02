Prefeitura de Americana abre inscrição para escolinhas gratuitas

A Secretaria de Esportes de Americana está com inscrições abertas para aulas gratuitas de oito modalidades. As atividades ocorrem nas praças esportivas da cidade, em diferentes horários e dias da semana.

Há vagas nas escolinhas de ciclismo, futsal, ginástica artística masculina, handebol, natação, tênis de mesa, treino funcional e vôlei. A pasta também abriu inscrições para aulas sobre saúde e tratamentos.

Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone 3406-6111. Cada modalidade é voltada para uma faixa etária diferente.

Segundo o secretário Eudaldo Cardoso, o Paraná, a prefeitura retomou as aulas neste mês, quando os professores retornaram de férias. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“A Secretaria de Esportes vem desenvolvendo o trabalho de aulas e treinos esportivos de forma gratuita, com o objetivo de fomentar a formação de novos atletas, além de fortalecer o caráter social que o esporte tem, que é retirar crianças, adolescentes e jovens da rua e proporcionar lazer através do esporte”, disse.

As atividades acontecem em cinco regiões da cidade. “Nos preocupamos em garantir que as aulas sejam descentralizadas, que não esteja somente no Centro Cívico, mas também nos bairros, através das praças esportivas”, comentou.

Na natação, interessados podem se inscrever apenas para as aulas no Jardim da Paz. No Centro Cívico, todas as vagas estão preenchidas, e tem até fila de espera. Também não existem vagas para as atividades de judô e ginástica artística feminina, mas a Secretaria de Esportes informou que vai “estudar a viabilidade para abrir novas vagas”.

Confira as modalidades oferecidas e a idade exigida para cada esporte:

Ciclismo

8 a 18 anos

Aulas de segunda e quarta-feira, das 8 às 10 horas e das 15h30 às 17h30.

Aulas no Velódromo Municipal

Handebol feminino

13 a 16 anos

Aulas de segunda, terça, quarta e quinta-feira, das 14 às 15h30.

Aulas no Centro Cívico

Handebol masculino

A partir de 15 anos

Aulas aos sábados, das 9 às 11 horas e das 13 às 15 horas.

Aulas no Centro Cívico

Handebol masculino

A partir de 12 anos

Aulas de quarta e sexta-feira, das 14 às 16h30.

Aulas no Centro Cívico

Saúde e tratamentos

Sem limites de idade

Aulas de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 8h45.

Aulas no Parque da Liberdade

Saúde e tratamentos

Sem limites de idade

Aulas de segunda a quinta-feira, das 9h45 às 11 horas.

Aulas no Jardim da Paz

Natação

7 a 14 anos

Aulas às terças e quintas-feiras, das 13 às 15 horas.

Aulas no Jardim da Paz

Handebol adulto feminino

A partir de 15 anos

Aulas aos sábados, das 11 às 13 horas.

Aulas no Centro Cívico

Tênis de mesa

9 a 16 anos

Aulas todos os dias, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas.

Aulas no Centro Cívico

Vôlei

10 a 15 anos

Aulas às segundas e sextas-feiras, das 8h30 às 10 horas, e às quartas-feiras, das 17h às 18h30.

Aulas no Antônio Zanaga

Futsal

10 a 15 anos

Aulas às quartas-feiras, das 8h30 às 10 horas e às 15h30 às 17 horas.

Aulas no Antônio Zanaga

Vôlei no São Vito

Aulas às segundas-feiras, das 17h às 18h30, de 14 a 20 anos.

Aulas às segundas-feiras, das 18h30 às 21 horas, acima de 20 anos.

Aulas de terça e quinta-feira, das 9h30 às 11 horas, de 10 a 15 anos.

Aulas de quinta-feira, das 16h às 17 horas, de 10 a 14 anos.

Aulas de quinta-feira, das 17h às 18h30, de 14 a 20 anos.

Treino funcional

Sem limite de idade

Aulas de terça e quinta-feira, das 7h às 8h15 e das 8h15 às 9h30.

Aulas no São Vito