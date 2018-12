Praia Clube perde para equipe turca e fica fora do pódio do Mundial de Clubes

O Praia Clube ficou fora do pódio no Mundial de Clubes de vôlei feminino, que está sendo disputado em Shaoxing, na China. A equipe ficou na quarta colocação, após ser derrotada, nesta sábado, pelo Eczacibasi, da Turquia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/18 e 25/19, em 1h25 de partida. Com uma atuação apática, o Praia Clube não incomodou o adversário durante toda a partida.

O Eczacibasi dominou totalmente o primeiro set e aproveitou os erros do time brasileiro para abrir logo vantagem de 16 a 9. Garay, a mais acionada no ataque, parou no bloqueio turco.

As europeias conseguiram manter o ritmo no segundo set. O Praia tinha mau desempenho na recepção e nos contra-ataques. Com boa atuação de Larson e Kim, o Eczacibasi não teve dificuldades para fazer 2 sets a 0.

O técnico Paulo Coco tentou algumas modificações no terceiro set, mas não surtiram o efeito desejado. Com falhas no bloqueio brasileiro, o time turco abriu 13 a 8 com rapidez. As turcas souberam administrar a vantagem e fecharam o jogo para conquistar o terceiro lugar no Mundial.