Pliskova decepciona, perde para eslovaca e cai na estreia em Birmingham

Atual sétima colocada do ranking mundial, Karolina Pliskova decepcionou ao ser eliminada já em seu jogo de estreia no Torneio de Birmingham. A tenista checa acabou sendo derrotada com facilidade pela eslovaca Magdalena Rybarikova, que superou a favorita por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, nesta segunda-feira, na competição realizada em quadras de grama na Inglaterra.

A jogadora da Eslováquia, entretanto, já havia levado a melhor sobre Pliskova no único confronto anterior entre as duas no circuito da WTA. E esta partida ocorreu na edição de 2017 de Wimbledon, em Londres, onde a atual 19ª jogadora do ranking buscou uma virada por 2 sets a 1 para despachar a checa na segunda rodada do Grand Slam.

Com o triunfo sobre Pliskova, que defendia a condição de terceira cabeça de chave em Birmingham, Rybarikova avançou para enfrentar na segunda rodada a francesa Kristina Mladenovic. Atual 25ª colocada do ranking mundial, ela abriu campanha na Inglaterra superando outra tenista checa, Katarina Siniakova, batida por 2 sets a, de virada, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/4.

A japonesa Naomi Osaka e a australiana Daria Gavrlova foram as outras duas tenistas que estrearam com vitória nesta segunda-feira em Birmingham. A primeira delas arrasou a britânica Katie Boulter por 6/1 e 6/2, enquanto a tenista da Austrália passou pela eslovaca Dominika Cibulkova por 6/3 e 7/6.

TORNEIO DE MAIORCA – O evento inglês é preparatório para Wimbledon, cuja próxima edição começará no dia 2 de julho. O mesmo vale para o Torneio de Maiorca, na Espanha, que também contou com os primeiros jogos de sua chave principal nesta segunda-feira.

E três das suas principais tenistas foram eliminadas já na estreia. Uma delas foi a estoniana Anett Kontaveit, quarta pré-classificada, superada de virada pela alemã Tatjana Maria com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Já a espanhola Carla Suárez Navarro, quinta da lista de favoritas, foi batida pela sua compatriota Lara Arruabarrena por 6/4 e 7/6 (7/4). E finalmente a bielo-russa Aryna Sabalenka, oitava cabeça de chave, caiu diante da belga Alison Van Uytvanck, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2.

A australiana Samantha Stosur e a alemã Carina Witthoeft foram as outras duas tenistas que estrearam com vitória nesta competição espanhola realizada em quadras de grama, onde a principal jogadora em ação é a francesa Caroline Garcia, sexta colocada do ranking. Ela estreará nesta terça contra a taiwanesa Su-Wei Hsieh. A segunda cabeça de chave é a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo e atual 11ª da WTA, que abrirá a sua campanha diante da norte-americana Alison Riske.