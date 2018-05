Piratas traça nova meta contra o Urutu

O Piratas Rugby, de Americana, irá atrás de mais um objetivo neste sábado (26), na partida contra o Urutu, de São Paulo. Com uma vitória, a equipe chegará a 16 pontos no Campeonato Paulista e, assim, cumprirá o planejamento que fez para as quatro primeiras rodadas. O jogo será às 15 horas, no campo do Parque Novo Mundo.

O time americanense tem 12 pontos e está em quarto lugar. Cada triunfo vale quatro pontos. Caso a equipe marque quatro ou mais tries, há um ponto extra. O Piratas soma duas vitórias e uma derrota na competição. Esses três embates também ocorreram no Parque Novo Mundo. Após o próximo confronto, a equipe fará quatro duelos consecutivos fora de casa.

“Seria importante terminar esses primeiros quatro jogos em casa com, pelo menos, 16 pontos”, disse o técnico Marcelo Pereira. Ele afirmou que essa pontuação foi idealizada pela equipe no começo do ano, em reunião.

Foto: Divulgação

Na rodada passada, o time já tinha atingido outra meta, que era entrar no G4, o grupo de classificação para a próxima fase. Segundo Pereira, o Piratas acredita que dará outro passo adiante no torneio neste fim de semana.

“Mudei alguns pontos táticos do time, quanto à posse de bola e às estratégias de jogo decisivo. Estamos confiantes e acreditamos em um bom resultado, declarou.