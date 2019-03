Piratas Rugby estreia na Série B de olho em vaga nas semis

O Piratas Rugby inicia neste sábado (30) sua trajetória no Campeonato Paulista da Série B com a missão de superar o desempenho do ano passado, quando foi eliminado na primeira fase. A estreia acontece contra o São João da Boa Vista Tucanos.

A partida está marcada para as 15h30, no Centro Social Urbano Luís de Freitas, casa do adversário. “A expectativa é ser melhor do que no ano passado, quando batemos na trave. Perdemos muitos pontos bobos. Esse ano trabalhamos para não cometer os mesmos erros”, disse o técnico Marcelo Pereira ao LIBERAL.

Em 2018, o selecionado americanense terminou em sexto, a dois pontos de se classificar às semifinais. Para ter melhor sorte neste ano, o time foi renovado, com a ascensão de atletas das categorias de base. Ao todo, 35 nomes compõem o elenco. “O perfil do time mudou um pouco, ele está mais rápido, mas com a mesma cadência”, complementou. Foto: Divulgação

Durante a preparação para o Estadual, o Piratas participou da Copa RMC, com a participação de clubes da região, e terminou na vice-liderança. O torneio serviu para os mais novos ganharem experiência de jogo.

Depois da partida inaugural, o time de Americana visita o Lechuza no dia 14 de abril e faz cinco jogos seguidos em casa, no campo do Parque Novo Mundo, contra São Carlos (11/05), Jaguars (25/05), Engenharia Mackenzie (15/06), São Bento (13/07) e ABC (10/08). A participação na primeira fase termina com visitas a Urutu (24/08) e Rio Branco (14/09).

São dez equipes na etapa inicial, com as quatro mais bem colocadas avançando às semifinais. A final ocorrerá em 12 de outubro.