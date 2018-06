Piratas perde em SP, mas segue no G4

O Piratas Rugby, de Americana, perdeu por 24 a 22 para o São Bento no último sábado, pela Série B do Campeonato Paulista, mas se manteve no G4 da competição. O jogo aconteceu na Arena Paulista de Rugby, em São Paulo.

Mesmo com a derrota, a equipe americanense somou dois pontos na classificação, já que foi derrotado por diferença de sete pontos ou menos e marcou quatro tries ou mais. O time segue em quarto lugar, com 14 pontos. O São Bento, por outro lado, subiu da última para a sétima colocação.

“O time entrou muito bem defensivamente, mas pecou na falta de posse de bola e ofensividade. Em dois erros primários, tomamos dois tries e terminamos o primeiro tempo perdendo de 14 a 0”, disse o técnico do Piratas, Marcelo Pereira.

No segundo tempo, após alterações feitas pelo treinador, a equipe buscou uma reação quando o resultado estava 21 a 5 e conseguiu virar a partida para 22 a 21, mas não conseguiu sustentar a vantagem até o fim.

“Tivemos ainda a oportunidade de matar o jogo nos minutos finais. Porém não conseguimos e, no contra-ataque, fizemos um penal, que deu a eles três pontos e a vitória”, afirmou Marcelo.

O presidente do time, Everton Carvalho, apontou ainda que o elenco atuou com três desfalques, que não puderam viajar para São Paulo porque trabalham nas manhãs de sábado. O confronto começou às 13 horas. “Questionei a federação sobre isso, mas eles não quiseram mexer no calendário”, comentou.