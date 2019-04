Piloto mais jovem da Stock, de 17 anos, Coletta bate em sua 1ª prova na categoria

Fazendo história como o piloto mais jovem da Stock Car, o paulistano Marcel Coletta, de 17 anos, viu sua prova de estreia na categoria ser encerrada prematuramente ao colidir com o carro de Pedro Cardoso na quinta volta da corrida disputada no autódromo do Velopark, neste domingo, em Nova Santa Rita (RS). Saindo na décima fila do grid de largada, Coletta tinha chances de terminar entre os dez primeiros colocados se fizesse uma boa prova e, apesar da decepção, se diz confiante para as próximas etapas na temporada.

“Consegui me adaptar rápido com o carro e tinha boas chances hoje. Vamos para a próxima e me recuperar no Velo Città. Nós largamos com fila indiana atrás do safety-car, então ainda é difícil falar sobre como é uma largada real da Stock, mas na próxima etapa será bacana porque já andei no Velo Città, então sigo animado para o restante da temporada”, comentou o piloto, que integra a equipe Cimed Racing.

O acidente que o tirou da corrida ocorreu quando Pedro Cardoso, da Hot Car Competições, perdeu a suspensão do carro ao passar por cima de uma zebra e acabou o acertando. “Ele perdeu totalmente o controle do carro dele e me acertou, inclusive veio me pedir desculpas explicando que a suspensão quebrou. Entendi, é claro, mas não havia nada que pudesse fazer, então foi uma pena porque era só a quinta volta”, explicou o jovem piloto.

Mesmo assim, Coletta já fez história no momento da largada ao se tornar o piloto mais jovem na história da Stock Car, um recorde que já durava 16 anos desde a estreia de Thiago Camilo na categoria, aos 18 anos, em 2003.

A prova de número 500 na história da Stock Car acabou com a vitória de Daniel Serra, atual bicampeão da categoria, que acertou a estratégia após largar na segunda colocação. Rubens Barrichello e Ricardo Maurício completaram o pódio no Velopark. A próxima etapa da Stock Car será no dia 5 de maio, no autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.