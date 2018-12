Pesquisa Estado – Os melhores esportistas de 2018

A tradicional pesquisa do jornal O Estado de S.Paulo chega à sua 41.ª edição. Mais de 100 jornalistas do País, de todos os segmentos, ajudaram a escolher os melhores esportistas do ano. O reconhecimento é marca registrada do jornal, com o aval dos especialistas.

SELEÇÃO DO ANO – O júri apontou uma seleção de destaques formada por sete clubes. O campeão brasileiro, Palmeiras, foi quem mais colocou jogadores na lista, com três. Logo depois, com dois, vieram Cruzeiro e Flamengo. O time é formado por: Cássio (Corinthians); Mayke (Palmeiras), Dedé (Cruzeiro), Pedro Geromel (Grêmio) e Renê (Flamengo); Rodrigo Dourado (Internacional), Bruno Henrique (Palmeiras), Lucas Paquetá (Flamengo) e Arrascaeta (Cruzeiro); Dudu (Palmeiras) e Gabriel (Santos).

SELEÇÃO DO INTERNAUTA – O internauta escolheu os destaques do Brasileirão a cada rodada, em votação aberta no site Esporte Fera. O time ideal apontado pelo público mostra uma formação ofensiva, com domínio do Palmeiras, representado por cinco nomes. O time é: Cássio (Corinthians); Yago Pikachu (Vasco), Gustavo Gómez (Palmeiras), Arboleda (São Paulo) e Reinaldo (São Paulo); Felipe Melo (Palmeiras), Bruno Henrique (Palmeiras) e Everton (Grêmio); Gabriel (Santos), Dudu (Palmeiras) e Deyverson (Palmeiras).

SELEÇÃO BRASILEIRA IDEAL – A votação trouxe uma formação com peças diferentes em relação às usadas pelo Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Jogadores como Roberto Firmino e Arthur ganham espaço, assim como o veterano Daniel Alves, que ficou fora do Mundial por estar lesionado. O time é: Alisson (Liverpool); Daniel Alves (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Internazionale) e Marcelo (Real Madrid); Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Philippe Coutinho (Barcelona) e Willian (Chelsea); Neymar (Paris Saint-Germain) e Roberto Firmino (Liverpool).

MELHOR TREINADOR BRASILEIRO – Luiz Felipe Scolari voltou de forma triunfal ao futebol nacional. Aos 70 anos, ele comandou o Palmeiras rumo ao título brasileiro, quebrou o recorde de invencibilidade e conseguiu estabelecer no clube o rodízio de titulares.

TIME BRASILEIRO DO ANO – O domínio do Palmeiras no segundo semestre levou o time a ganhar a preferência dos votantes. O campeão brasileiro, com sequência de 24 rodadas sem perder, também foi semifinalista da Libertadores e da Copa do Brasil.

JOGADOR BRASILEIRO – Neymar superou críticas e lesões para se manter em alto nível em 2018. A fratura no pé direito, a Copa do Mundo abaixo do esperado e a reputação arranhada por simular faltas não desanimaram o atacante, que conquistou títulos com o Paris Saint-Germain.

REVELAÇÃO – O atacante Pedro, de 21 anos, foi a única boa surpresa do ano para o Fluminense. Autor de 19 gols no ano, ele chegou até a ser convocado para a seleção, mas sofreu uma grave lesão no joelho direito em setembro.

MELHOR TÉCNICO ESTRANGEIRO – O espanhol Pep Guardiola conseguiu se reinventar em 2018. O ano marcou a conquista dos três primeiros títulos dele na Inglaterra, no comando do Manchester City. O principal deles foi o do Campeonato Inglês.

MELHOR TIME INTERNACIONAL – Recorde e domínio. O Real Madrid se impôs no futebol europeu com rara autoridade na Liga das Campeões. A equipe espanhola conquistou em 2018 o torneio pela terceira vez seguida, feito inédito neste século.

MELHOR JOGADOR ESTRANGEIRO – O português Cristiano Ronaldo, de 33 anos, se destacou na votação por manter alto nível. Artilheiro e campeão da Liga dos Campeões mais uma vez, o atacante fez quatro gols na Copa e deixou o Real Madrid para buscar desafios na Juventus.

DESTAQUE MASCULINO BRASILEIRO – Isaquias Queiroz, o grande nome do País na canoagem nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, obteve novos feitos em 2018. No Mundial em Portugal, o baiano de 24 anos ganhou duas medalhas de ouro no C-1 e C-2, em 500 metros, além do bronze no C-1 1.000 metros.

DESTAQUE MASCULINO INTERNACIONAL – O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, se consolidou nesta temporada como uma das lendas da Fórmula 1. Ao conquistar o pentacampeonato, Hamilton se aproxima dos números do maior vencedor da história, o alemão Michael Schumacher.

DESTAQUE FEMININO BRASILEIRO – Para desbancar Ana Marcela Cunha, da maratona aquática, e Ana Sátila, da canoagem slalom, Marta contou com um trunfo importante neste ano: foi eleita pela Fifa, pela sexta vez, a melhor jogadora de futebol do mundo.

DESTAQUE FEMININO INTERNACIONAL – Depois de um período sabático, Simone Biles voltou com tudo no Mundial de Ginástica Artística e ganhou mais pódios para sua coleção. Ela obteve quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze em Doha, no Catar.

DESTAQUE MASCULINO PARALÍMPICO – Em uma disputa apertada com duas lendas do esporte paralímpico, André Rocha brilhou numa temporada que teve como marca importante a obtenção do recorde mundial no arremesso de peso na classe F53.

DESTAQUE FEMININO PARALÍMPICO – A paulista Alana Maldonado, da categoria até 70 kg, conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na história do Mundial de Judô Paralímpico, para atletas com deficiência visual, na competição disputada em Lisboa.

QUEM VOTOU – Adonis Alonso – Blog do Adonis; Alberto Helena Jr. – Tv Gazeta; Alex Alves Fogaça – Redetv!; Alexandre Guariglia – Diário Lance!; Alexandre Salvador – Revista Veja; Alexandre Senechal – Veja; Almir Leite – o Estado de S. Paulo; Alysson Rodrigues – Freelancer; André Carbone – Yahoo Esportes; André Galvão – Tv Band/Rádio Transamérica; Andreza Galdeano – o Estado de S. Paulo; Angelo Campos – 89 Fm; Arnaud Pierre Courtadon – Gazeta Esportiva; Bernardo Ramos – Rádio Bandeirantes; Bruno Prado – Jovem Pan; Caio César Cappato – Bandsports; Carlos Fernando – Bandsports; Catharina Obeid – o Estado de S. Paulo; Celso Unzelte – Espn; Cesar Ferreira Filho – Rede Tv!; César Guimarães – Lance!; Ciro Campos – o Estado de S. Paulo; Daniel Batista – o Estado de S. Paulo; Demétrio Vecchioli -uol; Don Roberto Costa – Rádio Trianon Am; Douglas Willians – Freelancer; Elcio Mendonça – Redetv!; Erich Beting – Máquina do Esporte; Eugenio Goussinsky – R7; Fábio Marcondes – Rádio Trianon; Felipe Barbosa – Portal Ig; Felipe Lobo – Trivela; Felipe Rosa Mendes – o Estado de S. Paulo; Felippe Palermo – F4l; Felippe Rocha – Lance!; Felippe Scozzafave – Espn; Fernando A. Fleury – Espn; Fernando Camargo – Voz do Esporte; Fernando Fontana – Rede Tv!; Fernando Henrique Ahuvia – Goal Brasil; Gabriel Araujo – Rádio Trianon; Gabriel Melloni – o Estado de S. Paulo; Gerson Lourenço – o Diário de Mogi; Giovane Martineli – Diário do Peixe; Glauco de Pierri – O Estado de S. Paulo; Gonçalo Junior – o Estado de S. Paulo; Guido Nunes – Sportv / Tv Globo; Guilherme Dionizio – Fotógrafo Colaborador; Guto Ablas – Equipe Líder; Hugo Botelho – Espn; Humberto Maia – Money Report; João Prata – o Estado de S. Paulo; Joka Finardi – Super Top Motor; José Calil – Rádio Transamérica; José Edgar de Matos – Uol; Leandro Behs – Gaúcha Zh; Leandro Silveira – o Estado de S. Paulo; Marcelo Belpiede – Gazeta Esportiva; Marcelo Godoy – o Estado de S. Paulo; Marcelo Romano – Blog Romano Olímpico; Marcio Dolzan – o Estado de S. Paulo; Marcio Monteiro de Alencar – Lance!; Marcius Azevedo – o Estado de S. Paulo; Marcos Antônio – Surto Olímpico; Mário André Monteiro – Portal Ig; Maurício Noriega – Rede Globo; Mauro Beting – Uol, Esporte Interativo, Jovem Pan, Nosso Palestra; Mauro Cezar Pereira – o Estado de S. Paulo e Espn; Mauro Teixeira – Diário do Peixe; Paulo Favero – o Estado de S. Paulo; Pedro Corrêa – Triple Comunicação; Pedro Hallack – o Estado de S. Paulo; Rafael Diverio – Zero Hora; Rafael Franco – o Estado de S. Paulo; Rafael Pezzo – Uol; Rafael Valente – Espn; Raphael Ramos – o Estado de S. Paulo; Renan Cacioli – o Estado de S. Paulo; Renan Fernandes – o Estado de S. Paulo; Renato Nalesso – Tv Bandeirantes; Renato Senna – Destak; Ricardo Zanei – Espn Brasil; Roberto Bascchera – o Estado de S.Paulo; Roberto Lioi – Rádio Cbn/Globo; Roberto Maleson – Globoesporte.Com; Robson Morelli – o Estado de S. Paulo; Robson Ramos – Grupo Bandeirantes; Rodney Brocanelli – Rádio Premium Esportes; Rodrigo Alonso – o Liberal; Rodrigo Cavalcante Fonseca – Band Ceará; Rodrigo Luiz – o Estado de S. Paulo; Rogério Piteli -bandsports; Saulo Próspero – Os Olímpicos; Sérgio Rizzo – o Globo; Silvio Lancellotti – Portal R7 – Rede Record; Thiago Nogueira – Jornal o Tempo; Thiago Suman – Rádio Inferno; Ulisses Gama – Bahia Notícias; Valter Lenzi – Jornal Taperá; Vinícius Saponara – o Estado de S. Paulo; Vladir Lemos – Tv Cultura; Wallace Quaresma – Agência Fellegger; Wilson Baldini Jr. – o Estado de S. Paulo; Wilson Junior – Fox Sports