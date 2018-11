Pelé se encontra com Eder Jofre e se emociona: ‘Sou um chorão’

Dois dos maiores atletas da história do esporte do Brasil se encontraram nesta quarta-feira na cidade de Santos. Pelé, o Rei do Futebol, recebeu em seu museu o ex-pugilista Eder Jofre, o Galo de Ouro, em um encontro marcado pela emoção.

Pelé deu uma chuteira para Eder, que retribuiu a gentileza com uma luva de boxe em um evento acompanhado por dezenas de pessoas. Enquanto Pelé levava o nome do Brasil para todo o mundo, Eder fazia o mesmo. O ex-pugilista foi campeão mundial nas categorias galo, em 1960, e pena, em 1973. Foram 81 vitórias, sendo 75 vitórias (51 por nocaute), quatro empates e apenas duas derrotas.

“Sou um chorão. Estar com o Eder me emocionou, além do esforço de ele vir até aqui me encontrar. O Brasil é conhecido por nossa causa”, disse Pelé. F

oi a primeira vez de Eder no Museu Pelé. O ex-pugilista, com a saúde bastante fragilizada, estava acompanhado da filha Andrea Jofre e do genro Antonio Oliveira. “Os dois foram uma maravilha, cada um em seu esporte, e deveriam ser mais bem reconhecidos no Brasil, como são no exterior. Vê-los juntos chega a arrepiar”, destaca Andrea.

O empresário Pepe Altstut intermediou o encontro das lendas do esporte. “O Brasil tem que ter muito orgulho deles, pois representam o País de forma histórica. Cada um se destacou em sua modalidade e a história deles será perpetuada”.