Pedro Solberg e Bruno Schmidt vencem e avançam em etapa checa do vôlei de areia

O Brasil terá quatro duplas do vôlei de areia, duas no masculino e duas no feminino, representando o país nas oitavas de final da etapa de Ostrava, na República Checa. Pedro Solberg e Bruno Schmidt venceram os dois jogos da repescagem nesta sexta-feira e se juntam a Evandro/Vitor, Ágatha/Duda e Carol Solberg/Maria Elisa na próxima fase do torneio.

Pedro Solberg e Bruno Schmidt deixaram pelo caminho a dupla chilena Esteban e Martin Grimalte e a dupla canadense Pedlow e Schachter. Os dois duelos foram cheios de dificuldade e vencidos por 2 sets a 1. Com o resultado, eles enfrentam na próxima fase a dupla polonesa Kantor e Losiak, número 1 do ranking mundial.

Evandro e Vitor Felipe encaram nas oitavas de final os holandeses Bouter e Varenhorst neste sábado. Será o primeiro confronto entre os dois times. No feminino, Ágatha/Duda e Carol Solberg/Maria Elisa, que folgaram nesta sexta-feira depois de vencer os seus jogos na última quinta, conheceram as suas adversárias das oitavas de final.

Ágatha/Duda enfrentam as norte-americanas Stockman e Larsen. Os times duelaram duas vezes anteriormente, com uma vitória para cada lado. Já Carol Solberg e Maria Elisa medem forças com as espanholas Liliana Fernandez e Elsa Baquerizo. As quartas de final também ocorrem neste sábado, enquanto que semifinais e disputas de bronze e ouro serão no domingo.

Campeão olímpico em 2016, no Rio de Janeiro, Alison não teve o desempenho esperado ao lado do seu parceiro André Stein e foi superado pelo holandeses Brower e Meeuwsenor por 2 sets a 0, na repescagem, e acabaram eliminados, assim como Thiago e George, que caíram para os letões Plavins e Tocs também por 2 a 0.

No feminino, três duplas com chances de se classificar foram eliminadas. Tainá e Victoria acabaram superadas pelas chinesas Fan Wang e Xinyi Xia por 2 sets a 1 e Taiana/Carol Horta perderam para as ucranianas Davidova e Shchypkova por 2 a 0. Já Josi e Lili venceram a partida pelo Grupo E contra as eslovacas Dubovcova/Strbova, por 2 a 1, mas sucumbiram na partida seguinte diante das holandesas Keizer/Meppelink por 2 a 0.