Pavlyuchenkova surpreende Sloane Stephens e chega às quartas na Austrália

Tenista que ocupa a 44ª posição no ranking da WTA, a russa Anastasia Pavlyuchenkova venceu a norte-americana Sloane Stephens, número 5 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/3, neste domingo, em Melbourne.

Pavlyuchenkova já igualou o melhor resultado dela em Grand Slams. Antes dessa participação no torneio, a russa já havia alcançado as quartas de final do Aberto da Austrália, em 2017, de Roland Garros, em 2011, de Wimbledon, em 2016 e do US Open, em 2011.

Aos 27 anos, Pavlyuchenkova chegou a ser a número 13 do mundo, em 2011, quando alcançou a melhor posição dela no ranking WTA. Apesar de não estar na melhor fase da carreira, a russa deu trabalho a Stephens, favorita a avançar, desde o começo da partida e conseguiu a virada depois de perder o primeiro set no tie break.

A norte-americana foi a segunda top 10 vencida por Pavlyuchenkova na atual edição do Aberto da Austrália. Pela segunda rodada, a holandesa Kiki Bertens, ranqueada em nono lugar, perdeu por 2 sets a 1 para a russa, parciais de 3/6, 6/3 e 6/3.

Nas quartas de final, Pavlyuchenkova vai enfrentar a tenista norte-americana Danielle Collins, número 35 do mundo. A vencedora desse confronto vai jogar contra quem ganhar entre a australiana Ashleigh Barty e a checa Petra Kvitova.