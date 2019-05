Patriots joga para igualar o recorde do Steelers

Foto: Divulgação

New England Patriots e Los Angeles Rams disputam na noite de hoje, a partir das 21h30, a 53ª edição do Super Bowl, com transmissão da ESPN a partir das 19h30. Enquanto a equipe de Los Angeles busca o seu segundo título, o time comandado pelo astro Tom Brady tenta igualar o Pittsburgh Steelers, hoje o maior vencedor da história da NFL, com seis taças. O tradicional show do intervalo desta vez ficará a cargo da banda Maroon 5.

Se o veterano Tom Brady, de 41 anos, é o astro do New England, o Rams aposta no quarterback Jared Goff, de apenas 24 anos, em busca do bicampeonato. O choque de gerações é o oposto no banco de reservas, com o treinador do Patriots, Bill Belichick, de 66 anos, com o dobro da idade de Sean McVay, de 33.

Quando o Steelers tornou-se o primeiro time a conquistar seis vezes o Super Bowl na história, em 2009, o Patriots era apenas tricampeão. Nas últimas quatro edições da decisão da NFL, o Patriots faturou dois títulos (2015 e 2017) e um vice-campeonato, no ano passado. Também com cinco títulos, San Francisco 49ers e Dallas Cowboys não vencem o Super Bowl desde 1995 e 1996, respectivamente.

Todos os cinco títulos da história do time de Massachusetts tiveram a participação de Brady (2002, 2004, 2005, 2015 e 2017), que ainda tem no currículo três vice-campeonatos (2008, 2012 e 2018). Nenhum quarterback jogou tantas vezes o Super Bowl. Brady já enfrentou o Rams em uma final de Super Bowl, em 2002, quando foi eleito o melhor jogador no primeiro título da história do Patriots, vencendo o rival, então um time de Saint Louis, por 20 a 17. Em 2016, o Rams voltou para Los Angeles após 21 anos e disputa hoje o seu primeiro Super Bowl desde aquela derrota de 2002.

A partida será disputa em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium, arena inaugurada em 2017 ao custo de US$ 1,6 bilhão, e que conta com teto retrátil dividido em oito partes.

A audiência mundial estimada para a decisão do Super Bowl é de 200 milhões de pessoas em todo mundo. Uma das novidades da final de hoje será a participação de Quinton Peron e Napoleon Jinnies, do Rams, como os primeiros líderes de torcida masculinos a participar de um Super Bowl.