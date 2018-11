Pagamento de repasse indica prazo ilimitado

A Prefeitura de Americana já pode efetuar o repasse dos valores que estão retidos no Fundo Municipal do Esporte. A lei que autoriza a transferência foi sancionada no último dia 13 pelo prefeito Omar Najar (MDB). No entanto, o prazo de pagamento é, na teoria, “infinito”.

Segundo a matéria, o Executivo pode fazer os repasses em quantas parcelas quiser, sem limite algum. Três entidades esportivas têm direito ao dinheiro, oriundo da lei municipal de incentivo ao esporte, de 1995.

Em tese, a verba está retida no Fundo do Esporte, conforme consta na lei do dia 13, proposta pela própria prefeitura. O texto aponta, porém, que o Executivo pode parcelar o pagamento de acordo com sua disponibilidade financeira, contrariando a afirmação de que o montante continua “preso” no Fundo.

Na última terça-feira, o LIBERAL questionou a prefeitura se os valores realmente permanecem retidos ou se foram destinados para outra finalidade. Porém, até o fechamento da edição desta quinta, não houve resposta. O Executivo também não respondeu quando pretende negociar os parcelamentos com as entidades e nem estipulou um limite de parcelas.

No mês passado, quando os repasses foram aprovados pela Câmara Municipal, a prefeitura informou que havia R$ 118,9 mil no Fundo. A administração promete destinar R$ 35,9 mil à escola de futebol Camisa 10, R$ 80,3 mil para a Associação de Judô Nakashima e R$ 2,6 mil para a Lidra (Liga Desportiva Regional Americanense), entidade ligada ao futsal.

O Executivo diz que reteve o montante por força de uma liminar emitida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) em novembro de 2017. Também em outubro, a administração comunicou que vai retomar a aplicação da lei de 1995, que está inativa. Isso acontecerá após uma chamada pública das entidades interessadas, mas o Executivo ainda não informou quando pretende realizá-la.