Osaka e Halep vão às oitavas em Madri e mantêm viva a disputa por topo do ranking

Com vitórias conquistadas nesta terça-feira, a japonesa Naomi Osaka e a romena Simona Halep garantiram classificação às oitavas de final do Torneio de Madri e mantiveram viva a disputa que travam na competição também pela liderança do ranking mundial. Atual número 1 da listagem da WTA, a tenista asiática sofreu um pouco, mas avançou a superar a espanhola Sara Sorribes por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/0. Já a jogadora da Romênia despachou a britânica Johanna Konta por 7/5 e 6/1.

O triunfo sobre Sorribes, atual 73ª colocada do ranking, fez Osaka se credenciar para encarar na próxima fase a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que em outro duelo do dia arrasou a eslovaca Anna Karolína Schmiedlova por duplo 6/2. Já a adversária de Halep nas oitavas será a eslovaca Viktoria Kuzmova, que na segunda rodada despachou a espanhola Carla Suárez Navarro por duplo 6/3.

Osaka soma 6.151 pontos na liderança do ranking e, para Halep voltar a ser a número 1, precisaria ser campeã em Madri e ainda torcer para a japonesa não se classificar às semifinais do torneio realizado em quadras de saibro na capital espanhola.

A alemã Angelique Kerber, quarta colocada da WTA e outra que abriu campanha no torneio espanhol com chances de tirar Osaka do topo, acabou desistindo de enfrentar a croata Petra Martic nesta terça-feira, por motivo de lesão, e foi eliminada por W.O.. Com isso, a alemã saiu da briga pela liderança nesta semana.

A checa Karolina Pliskova, quinta cabeça de chave na Espanha, também deu adeus ao Torneio de Madri nesta terça ao ser superada pela ucraniana Kateryna Kozlova por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4. Assim, a tenista da Ucrânia avançou para encarar a suíça Belinda Bencic nas oitavas de final.

Já a francesa Caroline Garcia se credenciou como rival da checa Petra Kvitova, segunda pré-classificada, nas oitavas de final ao derrotar a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/1, em outro duelo desta terça.

A chinesa Saisai Zheng, por sua vez, eliminou a francesa Alize Cornet com uma vitória por 2 sets a 1, com 6/2, 3/6 e 6/4, e também foi às oitavas. A sua próxima rival será a norte-americana Sloane Stephens, oitava pré-classificada.