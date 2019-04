Osaka consegue virada incrível sobre croata e avança às semifinais em Stuttgart

A número 1 do mundo ficou muito perto da eliminação nas quartas de final do Torneio de Stuttgart, disputado em quadras de saibro na Alemanha. Nesta sexta-feira, em um jogo complicado contra a croata Donna Vekic, a japonesa Naomi Osaka perdia no terceiro set por 5 a 1, mas conseguiu se recuperar a tempo e virar o placar para vencer por 2 a 1 – com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/4), em 2 horas e 18 minutos.

Semifinalista em Stuttgart, Osaka faz nesta semana a sua melhor campanha desde o título do Aberto da Austrália em janeiro – o segundo Grand Slam de sua carreira. Depois de Melbourne, a japonesa de 21 anos foi eliminada em Dubai (Emirados Árabes Unidos), nas oitavas de final em Indian Wells e na terceira rodada em Miami, ambos nos Estados Unidos.

Em um período de instabilidade que teve até troca de técnico, Osaka só não perdeu o posto de número 1 do ranking da WTA porque suas principais adversárias – a romena Simona Halep, a checa Petra Kvitova e a alemã Angelique Kerber – não obtiveram os resultados necessários para ultrapassá-la.

Em busca da sexta final de WTA na sua carreira e a primeira no saibro, Osaka enfrentará a vencedora da partida entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a estoniana Anett Kontaveit, que se enfrentarão ainda nesta sexta-feira. A japonesa leva a melhor sobre a tenista da Estônia e tem uma vitória e uma derrota no confronto contra a ex-número 1 do mundo.

Também nesta sexta-feira, Kvitova foi outra que precisou de três sets para passar às semifinais. A atual número 3 do ranking ficou em quadra por 1 hora e 32 minutos para derrotar a letã Anastasija Sevastova por 2 a 1 – com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3. A rival será a ganhadora do duelo entre Kerber e a holandesa Kiki Bertens.