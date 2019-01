Nova Odessa tem aulas gratuitas de muay thai

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta semana a retomada do projeto “Muay thai para todos”. A ação ensina a arte marcial tailandesa, gratuitamente, para pessoas de 6 a 60 anos. As aulas começaram nesta terça-feira, no CAS (Centro de Atendimento Social) do Jardim São Jorge.

As atividades ocorrem às terças e quintas, sempre às 19h30. Os interessados podem fazer a inscrição diretamente no local, com o professor voluntário Juliano Henrique Cavaglieri, o Juliano Naja. Não há limite de vagas. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“O foco do projeto é, além de melhorar a qualidade de vida dos participantes, também revelar futuros atletas. O muay thai é uma arte que vem ganhando muita força a cada dia e já está confirmada como modalidade olímpica para 2024”, disse o treinador.

O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo. “Nossa missão é promover o acesso da população aos esportes e este é mais um caso de parceria perfeita. O professor tem a técnica, nós oferecemos toda a estrutura necessária e quem ganha é o povo”, disse o secretário Levi Tosta.

O CAS de Nova Odessa está localizado na Rua Florianópolis, 305. Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato como professor Juliano Naja pelo telefone (19) 98331-9559.