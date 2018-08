Nova Odessa tem aulas gratuitas de funcional

A Prefeitura de Nova Odessa passa a oferecer treinamento funcional no Ginásio Municipal de Esportes ‘Jaime Nércio Duarte’, no Jardim Santa Rosa. A Secretaria de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo fez parceria com o professor voluntário Jhonatan Marcondelli para trazer as aulas, de terça e quinta-feira, das 7h às 8h, para pessoas a partir dos 18 anos.

A atividade inicia em 4 de setembro e os interessados devem ter uma carta médica atestando a aptidão física enquanto praticante.

O treino funcional concilia exercícios cardiorrespiratórios, de força e equilíbrio, tornando-o mais dinâmico e motivante. A maior parte das ações é executada com o peso do próprio corpo. Os principais benefícios do treinamento funcional são desenvolvimento ocupacional, melhora no desempenho desportivo, tonificação muscular e ampliação da flexibilidade, coordenação motora, agilidade, equilíbrio e ainda ganhos de postura.

O Ginásio Municipal de Esportes ‘Jaime Nércio Duarte’ fica na Rua João Bassora, número 543, e o telefone da Secretaria de Esportes é o (19) 3498-1561.