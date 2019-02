Nishikori bate húngaro e encara Wawrinka na semifinal em Roterdã

Sem dar qualquer margem para zebra, o tenista japonês Kei Nishikori fez valer a condição de principal favorito ao título do Torneio de Roterdã nesta sexta-feira e venceu o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h18min. O triunfo levou o tenista asiático à semifinal da competição holandesa, de nível ATP 500.

Apesar de vencer sem ceder sets, Nishikori teve mais trabalho do que o esperado para superar o rival, 38º do ranking. O número sete do mundo sofreu duas quebras de saque, uma em cada set. Mas não correu maiores riscos porque impôs cinco quebras ao adversário no primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito.

Na semifinal, o cabeça de chave número 1 do torneio vai encarar o suíço Stanislas Wawrinka, que vem ganhando embalo na quadra dura de Roterdã. Nesta sexta, ele despachou o jovem canadense Denis Shapovalov, décimo pré-classificado, por 6/4 e 7/6 (7/4), em 1h29min.

Atual 68º do ranking, Wawrinka oscilou muito no saque, colocando em quadra apenas 50% do seu serviço e, assim, acabou perdendo o serviço por duas vezes. Mas não deixou o rival crescer em quadra ao faturar três quebras diante do 25º do mundo e uma das apostas para o futuro do circuito.

Com o triunfo, o suíço se credenciou para o 10º confronto com Nishikori. No retrospecto, Wawrinka lidera com cinco vitórias, contra quatro do japonês.

A outra semifinal vai contar com outro duelo de gerações. O francês Gael Monfils vai encarar a boa fase do russo Daniil Medvedev. Monfils venceu nesta sexta o bósnio Damir Dzumhur por 6/1 e 6/2, enquanto o quinto cabeça de chave despachou por 6/4 e 6/2 o francês Jo-Wilfried Tsonga, que vinha de título em Montpellier, no fim de semana passado.