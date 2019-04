Nadal sofre, mas vence Guido Pella e avança às semifinais em Montecarlo

Soberano em Montecarlo, o espanhol Rafael Nadal teve de suar muito nesta sexta-feira para se classificar às semifinais do torneio monegasco jogado no saibro. Em um dos jogos mais difíceis dos últimos anos na competição, o atual vice-líder do ranking mundial sofreu, mas superou o argentino Guido Pella por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3.

O espanhol, que não perdia mais de cinco games em uma partida em Mônaco desde 2017, vai disputar a semifinal do campeonato pela 14ª vez e busca seu quarto troféu consecutivo. O último a derrotar Nadal em Mônaco foi Novak Djokovic, nas semifinais de 2015. O adversário de número 2 do mundo sairá do vencedor do duelo entre o italiano Fabio Fognini e o croata Borna Coric.

Maior vencedor de Montecarlo, com 11 títulos, Nadal teve dificuldades para vencer seu 71º jogo no torneio, o 18º seguido, sobretudo no primeiro set, em que teve de ir ao tie-break. Antes deste jogo, ele havia perdido apenas nove games nos últimos sets jogados contra Pella, 35 do mundo. Agredido, Nadal reagiu nos momentos mais difíceis e mostrou força ao quebrar sete dos 13 break points na partida.

Campeão do Brasil Open neste ano, Guido Pella teve chances preciosas de vencer a primeira parcial, mas vacilou e vacilar contra um dos melhores tenistas do mundo custa caro. Agressivo, o argentino encurralou Nadal no começo e chegou a abrir 4/1.

Além disso, Pella teve a chance de fechar o set quando liderava o placar por 6/5 com o saque a seu favor, mas sucumbiu diante do espanhol, que virou o placar e definiu a parcial no tie-break, fazendo 7/1.

A segunda parcial foi bem diferente, de modo que Nadal dominou do início ao fim e chegou a abrir 5/1 diante de um rival mais cansado, que até ofereceu alguma resistência, mas só foi suficiente para adiar o fechamento do set, definido em 6/3 pelo espanhol e, consequentemente, do jogo.