Murilo vence de novo e lidera índice técnico

O americanense Murilo Sartori foi campeão de mais uma prova no Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão. Nesta sexta-feira, ele conquistou o ouro nos 100 metros livre, com o tempo de 50s03. O nadador de 16 anos possui o melhor índice técnico do torneio, que acontece em Porto Alegre (RS), no Grêmio Náutico União.

Atleta da Unisanta (Universidade Santa Cecília), Lucas Santos Ferreira de Souza alcançou o segundo lugar, com a marca de 51s19. Gabriel Almeida Oliveira, do Corinthians, completou o pódio com 51s32.

Murilo tem duas vitórias na competição, que começou na última quarta-feira e terminará neste sábado. Na quinta, ele havia vencido os 200m livre, prova na qual também bateu o recorde nacional da categoria Juvenil 2, com 1min48s91.

Foto: André Antunes / GNU

Nesta sexta, o nadador também faturou a prata no revezamento 4x200m livre. O quarteto, que fez o tempo de 7min50s28, ainda contou com Tiago Camargo, Julio Cesar Covolam e Rafael Najm Oliveira. Todos representam a Associação Natação Americana. O título ficou com o Minas Tênis Clube, que atingiu a marca de 7min42s02.

Gabriela Maria Alves Carvalho somou mais uma medalha para a equipe, com a segunda colocação nos 100m livre, na categoria Juvenil 1. Ela completou a prova em 58s48, 13 centésimos a mais que a vencedora Julia Karla Goes, da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) Recife.

A atleta também tinha conquistado a prata nos 200m livre, na quinta-feira. No mesmo dia, Tiago, Julio Cesar, Murilo e Rafael conseguiram a terceira posição nos 4x100m livre.

Classificação

No ranking de índice técnico, Murilo está com 824 pontos. Fernanda Gomes Celidônio, da equipe Asbac/Aquanaii, aparece na vice-liderança, com 806 pontos.

Entre as equipes, a Natação Americana ocupa o décimo lugar na classificação geral, com 365,5 pontos. A primeira colocação pertence ao Minas Tênis Clube, com 1.662.