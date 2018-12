Minas luta até o fim, mas perde a final do Mundial de Clubes para time turco

A equipe do Minas ficou com o vice-campeonato do Mundial de Clubes de vôlei feminono, disputado em Shaoxing, na China. O time brasileiro perdeu a decisão neste domingo para o Istambul Vakifbank, por 3 sets a 0, com parciais 25/23, 25/21 e 25/19.

Com 21 pontos, a chinesa Ting Zhu, campeã olímpica, foi o destaque da equipe turca, que ratificou a conquista do ano passado e somou o terceiro troféu, pois também foi campeã em 2013. Pelo lado do Minas, que repetiu a posição obtida em 1992, Bruna Honório anotou 13 pontos.

O Minas começou bem o primeiro set, com os saques de Mayany. Mas as turcas passaram a aumentar o ritmo do jogo e os erros brasileiros começaram a surgir, equilibrando a disputa. Gabi, com nove pontos, foi a melhor do Minas.

O bloqueio mineiro surgiu no segundo set e até deu uma pequena vantagem no placar. Natália no saque também apresentou bom desempenho, mas as turcas mantiveram o ritmo e não se abateram quando estavam atrás no placar.

A força da oposta chinesa Ting Zhu surgiu com maior intensidade no último set, o que acabou com qualquer possibilidade de reação do Minas. A hegemonia turca no vôlei mundial estava consolidada.

Na disputa de terceiro lugar mais uma derrota brasileira. O Praia Clube foi derrotado pelo Eczacibasi também por 3 a 0 e ficou fora do pódio.