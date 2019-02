Minas fatura título do Sul-Americano de vôlei e garante vaga no Mundial de Clubes

O Itambé/Minas (MG) vai representar o Brasil no Mundial de Clubes de vôlei, em dezembro, na China. A equipe mineira assegurou a classificação ao faturar o título do Campeonato Sul-Americano feminino neste sábado ao derrotar na final o Dentil/Praia Clube (MG), atual campeão da Superliga, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/16 e 26/24. O duelo foi disputado na Arena Minas, em Belo Horizonte.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Stefano Lavarini selou a conquista sem perder um set sequer na competição internacional. Antes de triunfar sobre o rival brasileiro, o Minas bateu o Club Olympic, da Bolívia, o Boca Juniors e o San Lorenzo, ambos da Argentina.

“Grande título, contra um grande time. Fizemos um grande jogo contra o Praia, que teve um saque muito forte e acreditou. Tiveram todas as oportunidades de ganhar o jogo, mas a gente ficou atento nas situações da partida e buscamos desenvolver bem o nosso jogo. Depois conseguimos impor o nosso saque/passe e trabalhamos muito bem os contra-ataques. Enfim, foi um excelente jogo, tivemos uma postura firme e merecemos o resultado”, comemorou Lavarini.

Individualmente, o Minas também foi premiado neste sábado. Capitã da equipe, a central Carol Gattaz, foi eleita a melhor jogadora do torneio. E a levantadora Macris, a ponteira Gabi, a oposta Bruna e a líbero Leia foram eleitas para integrar a seleção da competição.

A ponteira Fernanda Garay e a central Fabiana, ambas do Dentil/Praia Clube, também integraram a seleção do Sul-Americano.