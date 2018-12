Meninas do Piratas Rugby faturam a Copa SP

O time feminino do Piratas Rugby, de Americana, conquistou o título geral da Copa São Paulo Sevens no último fim de semana, em Santana de Parnaíba. A equipe venceu todas as três etapas do circuito. De acordo com a FPR (Federação Paulista de Rugby), essa campanha “perfeita” é inédita na história do campeonato.

Durante toda a Copa São Paulo, torneio equivalente à segunda divisão estadual, o Piratas jogou em conjunto com o Rio Branco, de São Paulo. O elenco formado pelos dois times terminou a competição de forma invicta, com 16 vitórias e um empate. Foto: Divulgação

“A sinergia das jogadoras foi a chave para mantermos a invencibilidade”, disse Lilian Oliveira, jogadora e uma das líderes do Piratas.

Na última rodada, o intitulado Rio Branco/Piratas somou seis triunfos. A equipe teve o melhor desempenho da fase de grupos, quando bateu o São Jorge por 53 a 0, o Jacareí por 17 a 7 e o Mogi Nacanis por 26 a 0.

Nas quartas de final, o time enfrentou o Iguanas, oitava melhor equipe da primeira fase, e fez 36 a 0. O Rio Branco/Piratas ainda ganhou do Lenks na semifinal, por 26 a 7, e do URA (União Rugby Alphaville) na decisão, por 10 a 5.

“Esperamos que, com esse título, consigamos atrair mais apoio para o time feminino, como transporte, alimentação, material de treino, inscrição para participarmos de mais competições”, afirmou Lilian. Na Copa São Paulo, a equipe atuou sob o comando de Adriana Moraes, técnica do Rio Branco.

Neste ano, além de Santana de Parnaíba, o circuito também passou por São José dos Campos, em agosto, e Taubaté, em setembro. No pódio, o Rio Branco/Piratas esteve acompanhado por Guarulhos, vice-campeão geral, e Lenks, que conseguiu o terceiro lugar.

Recuperação

Lilian lembrou que, no primeiro semestre, o elenco feminino do Piratas ficou sem um responsável técnico e perdeu atletas. Assim, a equipe começou a fazer parcerias com outros times, até que encontrou o Rio Branco.

“Dentro das adversidades, tomamos a ação inédita de jogar por outros clubes, para nos mantermos ativas e evoluirmos tecnicamente dentro das nossas possibilidades”, comentou.

Hoje, o Piratas tem como treinador Raphael Manfre e já traça planos para a próxima temporada, sendo que um deles é ingressar no rugby league, modalidade na qual cada equipe atua com 13 jogadores. No sevens, são sete atletas para cada uma das duas equipes.