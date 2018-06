Melo vai às oitavas e Soares tem jogo interrompido nas duplas em Roland Garros

O brasileiro Marcelo Melo garantiu vaga nas oitavas de final da chave de duplas de Roland Garros nesta sexta-feira. Cabeças de chave número 1, ele e o polonês Lukasz Kubot derrotaram os espanhóis Roberto Carballes Baena e Guillermo García-Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Atuais vice-líderes do ranking, Melo e Kubot enfrentaram uma dupla com bem menos tradição. Afinal, García-Lopez é apenas número 164 entre os duplistas, enquanto Baena aparece apenas na 501.ª colocação nesta lista.

Mesmo assim, os espanhóis imprimiram bastante dificuldade diante dos favoritos. Ao longo do confronto, Melo e Kubot tiveram 10 oportunidades de quebra, das quais aproveitaram apenas duas. Foi o suficiente, porém, para garantir a suada vitória.

Nas oitavas, o brasileiro e o polonês terão tarefa ainda mais difícil, ao menos na teoria. Eles vão encarar o francês Edouard Roger-Vasselin e o indiano Rohan Bopanna, cabeças de chave número 13, que passaram na segunda rodada pelos franceses Benjamin Bonzi e Gregoire Jacq em dois sets: 6/1 e 6/2.

Outro brasileiro que entrou em quadra na chave de duplas nesta sexta foi Bruno Soares. Ele e o britânico Jamie Murray, quartos favoritos da competição, iniciaram o jogo com o argentino Maximo Gonzalez e o chileno Nicolas Jarry e perdiam por 3 a 2 quando a chuva interrompeu o confronto. Diante da ausência de luz natural, a organização decidiu adiar o restante da partida para este sábado pela manhã.

SIMPLES – Na chave de simples, o austríaco Dominic Thiem garantiu classificação às oitavas de final nesta sexta. Sétimo favorito do torneio, o tenista levou um susto, mas evitou a zebra ao derrotar o italiano Matteo Berrettini, número 96 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2. Na próxima fase, ele vai encarar o japonês Kei Nishikori.

Número 72 do mundo, o italiano Marco Cecchinato também foi às oitavas ao surpreender o espanhol Pablo Carreño Busta, cabeça de chave número 10. Cecchinato levou a melhor ao vencer por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5), 6/3 e 6/1.

Na próxima fase, Cecchinato pegará o belga David Goffin ou o francês Gael Monfils. Nesta sexta, Goffin vencia por 3 a 2 o terceiro set, após cada um levar a melhor em uma parcial, quando a chuva interrompeu o confronto, que também foi adiado para sábado.

Outra partida a ser definida no sábado é o duelo do francês Lucas Pouille, cabeça de chave número 15, e o russo Karen Khachanov. O tenista da Rússia venceu os dois primeiros sets e havia acabado de empatar o terceiro em 1 a 1 quando o duelo foi interrompido.