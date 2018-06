Melo e Kubot não resistem à rodada dupla de jogos e caem na semifinal na Holanda

Atuais campeões de duplas do Torneio de Hertogenbosch, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot sofreram com o fato de precisarem jogar duas partidas nesta sexta-feira e acabaram sendo eliminados nas semifinais desta edição do ATP 250 holandês realizado em quadras de grama.

Cabeças de chave número 1 da competição, eles tiveram o jogo que fariam inicialmente na quinta-feira contra os holandeses Sander Arends e Matwe Middelkoop adiado para esta sexta por causa da chuva.

Os tenistas locais foram batidos por 2 sets a 1 na primeira partida do dia, mas depois o brasileiro e o polonês acabaram sendo derrotados pelo britânico Dominic Inglot e pelo croata Franko Skugor, que ganharam dos principais favoritos ao título também em um confronto com três parciais, terminado com 6/4, 6/7 (3/7) e 10/6.

Com a derrota, Melo e Kubot agora partem rumo à Alemanha para a disputa do ATP 500 de Halle, outra competição que servirá de preparação para Wimbledon, tradicional Grand Slam que começa no próximo dia 2 de julho, em Londres, na Inglaterra.

Desgastados com a rodada dupla de partidas que foram obrigados a realizar nesta sexta-feira, o brasileiro e o polonês caíram de rendimento no segundo duelo do dia. Neste novo embate, eles conseguiram aproveitaram apenas uma das quatro chances que tiveram para quebrar os saques de Inglot e Skugor, que foram mais felizes ao converterem dois de três break points antes de triunfarem no terceiro set.