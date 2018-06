Melo e Kubot faturam bicampeonato em Halle e quebram jejum antes de Wimbledon

Cabeças de chave número 1 do Torneio de Halle, os brasileiros Marcelo Melo e Lukasz Kubot faturaram neste domingo o bicampeonato da competição ao venceram os irmãos alemães Alexander e Mischa Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/4, em 1h27min, na decisão do evento de preparação para Wimbledon.

Ao conquistarem o troféu do ATP 500 alemão realizado em quadras de grama, Melo e Kubot também encerraram um jejum de títulos que durava desde janeiro, quando ganharam o Torneio de Sydney, na Austrália.

Esse foi o último evento com participação da parceria antes de disputar o Grand Slam de Wimbledon, que começa no próximo dia 2 de julho, em Londres, onde o brasileiro e o polonês defenderão a condição de atuais campeões após a histórica conquista de 2017.

Curiosamente, Melo e Kubot também foram campeões em Halle no ano passado ao vencerem Mischa Zverev e Alexander Zverev, que é o atual terceiro colocado do ranking mundial de simples da ATP e caiu na estreia da disputa individual desta edição do torneio alemão – ele foi batido pelo croata Borna Coric, que horas mais cedo também surpreendeu o suíço Roger Federer para ficar com o título na final deste domingo.

Na decisão de duplas em Halle, cada parceria conquistou uma quebra de saque no primeiro set e a decisão da parcial acabou indo para o tie-break, no qual o brasileiro e o polonês foram muito superiores ao vencerem por 7/1.

No segundo set, também bastante equilibrado, os irmãos alemães voltaram a conseguir uma quebra de serviço, mas Melo e Kubot converteram dois de quatro break points para liquidar o confronto com um 6/4 em Halle.

Na semana passada, a parceria havia sido eliminada nas semifinais do Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 realizado na Holanda no qual abriram participação nesta temporada de grama do circuito profissional.