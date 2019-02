Medina conhece rivais de estreia em Fernando de Noronha

Bicampeão mundial de surfe, Gabriel Medina já conhece seus primeiros adversários na disputa do Oi Hang Loose Pro Contest, etapa do QS, a Divisão de Acesso do Circuito Mundial, que está sendo disputado na praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha.

Ele estreará na segunda fase e vai encarar o local Patrick Tamberg, o costa-riquenho Tomas King e o potiguar Mateus Sena. A próxima chamada para o evento será nesta quarta-feira, às 7 horas locais (6h no horário de Brasília). Foto: Ed Sloane / WSL

“Um amigo me disse que se passasse em primeiro enfrentaria o Gabriel na fase seguinte, mas não estou pensando muito nisso. Só quero fazer o meu surfe. As ondas estão boas e quero me qualificar ao Circuito Mundial na próxima temporada e por isso sei que preciso avançar”, afirmou King, de 23 anos, de olho nos seis mil pontos dado ao campeão da etapa.

Já Mateus Sena, de apenas 16 anos, garante que será emocionante competir com seu grande ídolo do esporte. “Essa é minha primeira vez num evento deste porte e é uma oportunidade incrível. Estou muito feliz em ter passado a bateria e saber que vou pegar o Gabriel só me motiva. É meu maior ídolo, vou realizar um sonho de competir com ele e quero avançar”, comentou.

A bateria de Medina é a primeira da segunda fase, mas ainda restam sete para completar a primeira rodada de disputa. Na terça-feira, quem mais chamou atenção foi Samuel Igo, que conseguiu a primeira nota 10 do evento e somou 19 pontos em 20 possíveis em sua bateria. Na areia da praia, a torcida vibrou com seus belos tubos. E ele saiu radiante da água.

“O primeiro 10 aqui em Noronha a gente não esquece”, brincou. “Tive sorte e competência de pegar aquela onda. Sei que tudo pode acontecer, mas a expectativa é ir lá e fazer o meu trabalho. Não penso em entrar para fazer outro 10. Se vier, ótimo, mas quero passar as baterias”, disse.