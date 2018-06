Maurício Borges destaca saque da seleção brasileira na vitória sobre a Rússia

O ponteiro Maurício Borges considerou o saque da seleção brasileira masculina de vôlei o diferencial na vitória por 3 sets a 1 sobre a Rússia nesta sexta-feira, na cidade de Ufa, na Rússia, pela terceira semana da Liga das Nações.

“Fizemos uma boa partida, nosso saque entrou muito bem, com exceção do terceiro set, mas no quarto voltamos a impor nosso ritmo de jogo e conseguimos a vitória e três pontos, que são muito importantes em um campeonato tão difícil e equilibrado como esse”, analisou.

Maurício foi um dos destaques da partida com 17 pontos, sendo quatro deles de saque. O principal pontuador, no entanto, foi Wallace que conseguiu colocar 22 bolas na quadra do adversário. Com os dois inspirados, o time do técnico Renan Dal Zotto não deu chances para a equipe anfitriã e chegou à vitória com parciais de 25/21, 25/20, 25/27 e 25/18.

O resultado levou o Brasil à liderança da primeira fase, com 18 pontos, passando a frente da Polônia. Renan evitou festejar o topo da classificação e já está preocupado com o duelo deste sábado, contra o Irã, às 8h30 (de Brasília), novamente em Ufa.

“Hoje (sexta-feira) jogamos bem e, sem dúvida, foi uma vitória importantíssima para o nosso time. Foi um resultado conquistado pelo grupo, com a força da equipe, com todos jogando bem, mas não há muito tempo para comemorar. Amanhã temos mais uma partida difícil e temos que manter o foco”, disse Renan.

Depois de encarar o Irã, a seleção brasileira fecha a terceira semana de disputas na cidade russa em duelo contra a China, novamente às 8h30.