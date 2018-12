Massa diz não entender punição que sofreu após estrear na Fórmula E com 14º lugar

Depois de estrear na Fórmula E com um modesto 14º lugar neste sábado, o brasileiro Felipe Massa acabou sendo prejudicado pelo fato de que recebeu uma punição relacionada ao consumo de energia do seu carro durante a etapa da Arábia Saudita, em Al-Diriyah.

Nesta sua primeira prova na principal categoria de monopostos elétricos do automobilismo mundial, ele largou da 12ª posição, mas precisou fazer uma parada obrigatória nos boxes para cumprir uma penalidade antes de voltar para a pista. E, por causa dela, deu adeus às chances de poder somar os seus primeiros pontos nesta sua estreia.

“Honestamente, nem sei qual o motivo do meu drive-through (punição). Estava fazendo minha corrida, passei vários carros. Fico triste de não conseguir um bom resultado nesse meu primeiro eP (prova). No fim, fiz tudo bem tirando essa punição, que não sei de onde veio”, admitiu o experiente ex-piloto de Fórmula 1.

Após esta estreia decepcionante como piloto da equipe Venturi, Massa começará a projetar a segunda etapa da temporada da Fórmula E, marcada para acontecer em Marrakesh, no Marrocos, no dia 12 de janeiro. Ao todo, serão disputadas 13 provas em 12 fins de semana, uma vez que ocorrerão duas corridas em Nova York, nos Estados Unidos, palco do fechamento do campeonato, em julho.