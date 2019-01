Mardy Fish substitui Jim Courier e se torna capitão dos EUA na Davis

A Associação de Tenistas dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que o ex-jogador Mardy Fish, que já figurou entre os dez primeiros colocados do ranking da ATP, é o novo capitão da equipe norte-americana na Copa Davis.

Fish vai substituir Jim Courier, também um ex-Top 10 e que deixou a função em setembro de 2018, após exercê-la por cerca de uma década. Agora, então, Fish se torna o 41ª capitão da mais vencedora equipe da Davis – são 32 títulos -, assumindo a função apenas quatro anos da sua aposentadoria oficial das quadras.

Hoje com 37 anos, Fish conquistou seis títulos de simples e oito de duplas na sua carreira profissional. Além disso, faturou uma medalha de prata para os Estados Unidos na Olimpíada de 2004, em Atenas. E competiu na Copa Davis entre 2002 e 2012. Também avançou três vezes às quartas de final de torneios do Grand Slam e teve a sétima posição como melhor classificação no ranking da ATP.

Além de capitanear a equipe dos Estados Unidos na Davis, Fish também vai trabalhar no programa de desenvolvimento de jovens tenistas, algo que Kathy Rinaldi, que lidera o time norte-americano na Fed Cup também realizará.

“As palavras não podem descrever o quanto estou honrado em ser nomeado como o próximo capitão dos Estados Unidos na Copa Davis. Vamos, EUA!”, escreveu Fish em seu perfil no Twitter.

Semifinalista da Davis no ano passado, os Estados Unidos já estão garantidos nas fase decisiva da reformulada competição por equipes, que será disputada em Madri entre 18 e 24 de novembro.