Maratona de Revezamento espera mil competidores em Americana

A primeira Maratona de Revezamento de Americana ocorre na manhã deste domingo. O evento deve reunir cerca de mil competidores de várias cidades da região, segundo a organização, que encerrou as inscrições na última semana. A corrida tem o apoio da 94.7 FM, emissora integrante do Grupo Liberal.

O percurso de 42 km terá início no campus Maria Auxiliadora da Unisal, no Parque Universitário, e trajeto compartilhado pelas ruas do Terramérica. Serão 125 equipes, formando duplas, quartetos e octetos brigando pelos lugares mais altos do pódio.

Os cinco melhores grupos dentre as três categorias serão premiados. A largada está marcada para as 6h30 e a concentração, meia hora antes.

Foto: Leonardo Oliveira / O Liberal

Uma estrutura de tendas será disponibilizada para as equipes, bem como duas ambulâncias, com enfermeiros e paramédicos à disposição daqueles competidores que necessitarem.

Hidratação e o consumo de frutas “à vontade” também serão oferecidos ao final da corrida, assim como um kit com camiseta e viseira.

“A corrida só acontece quando a gente encontra parceiros que abraçam a corrida e vão fazer o evento ficar do jeito que a gente espera. Os atletas são bons competidores e temos uma estrutura bacana”, disse o responsável pela equipe Prenda Gaúcha, Reinaldo Nascimento, idealizador da maratona. A organização é da Sinta-se Bem Sports.

APOIO

A maratona tem como patrocinadores a 94.7 FM, Prenda Gaúcha, Lojão Hortifruti, Tubo Geo, Cervejaria Marés, Doug Produções, Skinão Distribuidora de Bebidas, Better Seguros, Delícias do Açaí de Americana, Acácia Farmácia de Manipulação, Maryara Panificadora e Doçaria, Camerro Imóveis, Quadro de Medalhas, Art Digital, Roland Ambulâncias, Unisal e Prefeitura de Americana.