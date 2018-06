Mãe e filho vencem torneio sul-americano de kung fu

Foto: Divulgação

Mãe e filho, Simoni Giraldi e Marcelo Vinícius Giraldi de Oliveira nunca tinham disputado um torneio internacional de kung fu. Bastou uma vez para que os dois americanenses soltassem o grito de campeão. Cada um conquistou uma medalha de ouro e outra de prata no 2º Campeonato Sul-Americano de Kung Fu/Wushu, no último fim de semana, no Uruguai.

Ambos competiram na modalidade Taolu, em que o atleta realiza lutas coreografadas sem adversário. Pela categoria Máster, Simoni venceu em mãos livres e ficou com a segunda posição em armas longas. Pelo Adulto, Marcelo fez o inverso: primeiro colocado em armas longas e vice-campeão em mãos livres.

A competição aconteceu em Montevidéu e reuniu representantes de sete países: Brasil, Peru, Colômbia, República Dominicana, Paraguai, Argentina e os donos da casa. Antes do Sul-Americano, os americanenses precisaram subir ao pódio no Campeonato Brasileiro e passar por uma seletiva interna da seleção nacional.

“Acabamos conhecendo outros atletas, com outros níveis. É uma troca de experiência, você conhece outros estilos”, disse Simoni, que é do estilo serpente sagrada. Tanto ela como Marcelo praticam a modalidade na Associação Tradicional de Kung Fu Família Hu de Americana, com o treinador Ronaldo Schols.

Segundo Simoni, o principal objetivo da dupla é disputar o Mundial na China, em novembro de 2019. “É menina dos olhos de todo atleta de kung fu”, declarou. Para isso, eles deverão chegar novamente ao Sul-Americano no próximo ano e, depois, ser aprovado pela seleção num teste.