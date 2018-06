Lucas Bissoli é bicampeão em Piracicaba

Lucas Bissoli, da equipe de atletismo de rua da Prenda Gaúcha, conquistou o bicampeonato da Corrida Turística de Piracicaba. O atleta de Americana venceu nos 5,5 km masculino geral. A nona edição do evento aconteceu neste domingo.

Ele fez o tempo de 16min42, 32 segundos a menos que o segundo colocado. Também nos 5,5 km, Luan Bissoli ficou em quinto lugar, com a marca de 17min40, e garantiu lugar no pódio junto de Lucas. Os dois são irmãos gêmeos. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

O responsável pela equipe, Reinaldo Nascimento, disputou a corrida de 10 km e alcançou a quinta posição

na categoria de 50 a 59 anos. Ele percorreu o trajeto em 41min46.

Os trajetos da competição passam pelos pontos turísticos de Piracicaba, como Rio de Piracicaba, Ponte Pênsil, Véu da Nova e Rua do Porto, e entram no Engenho Central, tombado como patrimônio histórico da cidade.

O grupo da Prenda Gaúcha tem como patrocinadores o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Tubogel, Aro Contabilidade, Clínica Shen, Farma Lobo, nutricionista Julia Boldrini, Evouz Luxury Sports, Samuel Veículos e Foco no Esporte.