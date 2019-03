Luan Chileno traz quarto título mundial para Americana

O lutador de muay thai Luan Aguirre Elias, o Luan Chileno, de Americana, teve que superar um mal estar para conseguir o seu quarto título no Campeonato Mundial da modalidade, realizado entre os dias 8 e 20 de março em Bangkok, na Tailândia, com a chancela da WMO (World Muay Thai Organization). A conquista veio na categoria acima de 91 kg.

Depois de um intenso período de treinamentos desde fevereiro em Phuket, na Tailândia, ele embarcou no último dia 11 para a cidade onde seria realizado o evento. Lá, ficou doente no segundo dia. “Estava com muita tosse, pulmão chiando, afetou meu condicionamento físico, me debilitou, me obrigou mais ainda a ser inteligente”, disse ao LIBERAL.

Luan Chileno chegou à final após a desistência por lesão do oponente nas semifinais e encarou na decisão o iraniano Shir Mohammad. Como não estava no auge do seu condicionamento físico, apostou na estratégia de trabalhar na linha de cintura para minar a resistência do adversário.

Foto: Divulgação

No final do terceiro round, Mohammad desistiu do combate após uma sequência de joelhadas recebidas no abdômen. “Foi uma vitória planejada. Consegui trabalhar em cima da estratégia. Se não fizesse isso, provavelmente perderia no cansaço, por estar debilitado”, ressaltou.

O atleta de 28 anos já foi campeão mundial duas vezes pela WMO, em 2016 e 2017, e uma vez pela WMBF (World Muay Boran Federation), em 2016. Como não possui patrocinadores fixos, a viagem para o título deste ano foi bancada através da iniciativa de colaboradores.