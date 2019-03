Liga Americanense de Voleibol recebe inscrições

O Instituto Poder organiza um campeonato inédito em Americana: a Liga Americanense de Voleibol. Qualquer time amador pode participar do torneio, que já está com as inscrições abertas.

O campeonato terá início no próximo dia 31 e se estende para 7 e 14 de abril. Os jogos vão acontecer em dois locais: na Praça de Esporte Luiz Meneghel, localizada no São Vito, e no Centro Cívico. Foto: Divulgação

A competição será nas categorias feminina e masculina, com atletas a partir de 16 anos. As equipes interessadas devem entrar em contato pelo telefone 9-9108-7805 e pagar uma taxa de R$ 150 até o dia 23 deste mês.

O público tem entrada gratuita. Mas, durante as partidas, haverá arrecadações de alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal. A organização vai destinar os produtos para instituições filantrópicas da cidade.

A disputa começará com uma fase de grupos, na qual os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais. O regulamento completo consta na página da Liga Americanense de Voleibol no Facebook.

O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. O Instituto Poder é uma entidade sem fins lucrativos que promove trabalhos sociais por meio de atividades esportivas, culturais, sociais, entre outras.