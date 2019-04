Larissa Pimenta e Daniel Cargnin conquistam ouro no Pan-Americano de Judô

O judô brasileiro foi ao pódio com os seus seis representantes nesta quinta-feira no Campeonato Pan-Americano, realizado em Lima. E os que mais brilharam foram Larissa Pimenta (até 52kg) e Daniel Cargnin (até 66kg), que conquistaram a medalha de ouro em suas categorias. Rafaela Silva, Nathália Brígida e Eric Takabatake levaram a prata, enquanto Sarah Menezes faturou o bronze.

Larissa conquistou o título pan-americano com uma vitória por ippon sobre a norte-americana Angelica Delgado, sendo que Sarah Menezes levou o bronze após vencer a mexicana Luz Olvera. Na estreia, Larissa bateu Alaine Abuana, dos Estados Unidos, e Sarah passou por Oritia Gonzalez, da Argentina. Depois, Larissa derrotou Sarah por wazari e Kristine Jiménez, do Panamá, para avançar à final. Na repescagem, Sarah levou a melhor sobre Ecaterina Guica, do Canadá.

Já Cargnin também assegurou o ouro com um ippon, aplicado no peruano Juan Postigos. Antes, ele venceu Gerard Cadet, do Haiti, Jorge Gonzalez, da Colômbia, e Jacob Valois, do Canadá. E, assim, foi campeão após duas pratas consecutivas.

Eric Takabatake (até 60kg) foi medalhista de prata ao perder na decisão para o equatoriano Lenin Preciado. Antes, ele havia triunfado sobre o argentino Carlos Maldonado, o panamenho Bernabe Vergara e o cubano Roberto Almenares.

Nathália Brígida (48kg) foi prata após perder final para a argentina Paula Pareto, atual campeã olímpica. Antes, na sua campanha, havia vencido a mexicana Edna Carrillo, a peruana Nomei Orneta e a colombiana Luz Alvarez.

Rafaela Silva (57kg) ficou com a prata com a derrota na decisão para a canadense Christa Deguchi, campeã dos Grand Slam de Paris e Ecaterimburgo deste ano. Nas outras fases, tinha vencido a cubana Arnaes Odelin Garcia, a colombiana Yadinys Amaris e a dominicana Ana Rosa.