Lançada votação para nome de mascote dos Jogos Regionais

A Secretaria de Esportes de Americana lançou nesta segunda-feira uma enquete virtual para a escolha do nome da mascote dos Jogos Regionais, que serão sediados pela cidade em julho. Trata-se de um tigre, em alusão ao clube de futebol Rio Branco.

Há três opções de nome: Lance, Kiko e Tigo. A votação acontece no Facebook, na página da prefeitura, e se estende até esta quarta-feira, às 12 horas. O resultado sai no mesmo endereço e também no site www.americana.sp.gov.br.

Segundo o secretário Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, a ideia é aproximar os atletas do município e animar as disputas. “Estamos muito animados com a ideia da mascote e esperamos que a população também goste da novidade que trouxemos neste ano para os Jogos, que agitam tanto Americana”, disse.

De acordo com a pasta, a confecção da mascote será feita por meio de parcerias. Os Jogos estão marcados para o período de 2 a 13 de julho.