Kvitova bate alemã e vai à semifinal do Torneio de Birmingham

Atual campeã do Torneio de Birmingham, a checa Petra Kvitova deu nesta sexta-feira mais um passo rumo ao bicampeonato. Quarta cabeça de chave, ela superou a alemã Julia Görges, quinta pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h05min de duelo.

Cada vez mais embalada na grama, Kvitova fez grande exibição, dando raras oportunidades para a rival, 13ª do ranking. A checa, 8ª do mundo, não perdeu o saque em nenhum momento da partida. No set inicial, salvou três break points. E, no segundo, sequer teve o serviço ameaçado. Kvitova obteve três quebras de saque para chegar ao triunfo.

Na semifinal, a favorita vai encarar a romena Mihaela Buzarnescu, que surpreendeu nesta sexta ao despachar a ucraniana Elina Svitolina. Ela bateu a segunda cabeça de chave com parciais de 6/3 e 6/2. Buzarnescu, em ascensão no circuito, ocupa a 30ª colocação do ranking.

A outra semifinal de Birmingham terá a checa Barbora Strycova e a eslovaca Magdalena Rybarikova. A primeira avançou ao superar a ucraniana Lesia Tsurenko, que abandonou ao fim do primeiro set. Strycova vencia o jogo por 7/5. Rybarikova, por sua vez, eliminou a eslovena Dalila Jakupovic por 6/2 e 6/4.

O Torneio de Birmingham é um dos preparatórios para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Kvitova, dona de dois títulos na grama inglesa, vai tentar o terceiro troféu a partir do dia 2 de julho.